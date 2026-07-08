Рютте озвучил послание НАТО России

Отвечая на вопрос о послании НАТО России, генсек заявил: «Наше послание в том, что это альянс, в котором 1 млрд людей, живущих в Европе, Канаде и США. И этот альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. Вы не можете победить НАТО. Мы ни на кого не нападаем, мы будем только защищать нашу жизнь, нашу демократию, нашу территорию. Не играйте с нами».