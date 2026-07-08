Рютте озвучил послание НАТО России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во второй день саммита альянса в Анкаре заявил, что Россия представляет собой «долгосрочную угрозу» для блока. Трансляция его выступления велась на YouTube.
«Я ожидаю, что сегодня мы коллективно признаем Россию долгосрочной угрозой для территории НАТО», — сказал Рютте, подчеркнув, что альянс должен быть сильным.
Отвечая на вопрос о послании НАТО России, генсек заявил: «Наше послание в том, что это альянс, в котором 1 млрд людей, живущих в Европе, Канаде и США. И этот альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. Вы не можете победить НАТО. Мы ни на кого не нападаем, мы будем только защищать нашу жизнь, нашу демократию, нашу территорию. Не играйте с нами».
Рютте также заверил, что блок продолжит поддерживать Украину. «Ожидаю, что сегодня союзники заявят о твердом намерении и дальше поддерживать Украину», — добавил он.
В НАТО неоднократно называли Россию долгосрочной угрозой.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается нападать на НАТО. «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты», — говорил он в июне. По его словам, НАТО и ЕС прикрывают свои военные расходы заявлениями о якобы исходящей от России угрозы. Москва готова ответить на милитаризацию Европы, потенциальный ответ «будет очень убедителен», но Россия «никогда не инициировала военное противостояние», говорил он.
По мнению главнокомандующего Объединенными вооруженными силами альянса в Европе, генерала ВВС США Алексуса Гринкевича, Россия не ищет конфликта с альянсом, понимая термин «оборонительный альянс» и что у НАТО есть ряд «ассимметричных преимуществ».
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