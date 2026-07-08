Пентагон согласился на усиление контингента США в Польше

Косиняк-Камыш, слова которого приводит пресс-служба, рассказал о деталях разговора. По его словам, «министр войны США подтвердил, что Польша является образцовым союзником США и подает пример другим странам». Стороны обсудили наращивание американского военного контингента в республике, перспективы создания постоянной базы США в Польше и дальнейшие шаги по линии военно-технического сотрудничества.
Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что углубление связей с Вашингтоном подтверждается конкретными документами. В частности, в рамках саммита НАТО были подписаны соглашения о запуске производства ракет Barracuda-500M на территории Польши и об обслуживании ракет PAC-3 для систем Patriot в Европе.
Численность американского военного контингента в Польше может достигнуть отметки в пять тысяч человек. Речь идет о размещении на ротационной основе. Представители президента Польши Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша уже вступили в переговоры с администрацией США. Стороны прорабатывают сразу два ключевых вопроса: механизм замены военнослужащих и перспективу создания на территории страны постоянной американской военной базы.