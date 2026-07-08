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Пентагон согласился на усиление контингента США в Польше

На полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча главы Пентагона Пита Хегсета и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщила пресс-служба польского военного ведомства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Косиняк-Камыш, слова которого приводит пресс-служба, рассказал о деталях разговора. По его словам, «министр войны США подтвердил, что Польша является образцовым союзником США и подает пример другим странам». Стороны обсудили наращивание американского военного контингента в республике, перспективы создания постоянной базы США в Польше и дальнейшие шаги по линии военно-технического сотрудничества.

Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что углубление связей с Вашингтоном подтверждается конкретными документами. В частности, в рамках саммита НАТО были подписаны соглашения о запуске производства ракет Barracuda-500M на территории Польши и об обслуживании ракет PAC-3 для систем Patriot в Европе.

Ранее стало известно, что в ближайшие три месяца в Польшу прибудет дополнительный военный контингент из США. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Численность американского военного контингента в Польше может достигнуть отметки в пять тысяч человек. Речь идет о размещении на ротационной основе. Представители президента Польши Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша уже вступили в переговоры с администрацией США. Стороны прорабатывают сразу два ключевых вопроса: механизм замены военнослужащих и перспективу создания на территории страны постоянной американской военной базы.

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