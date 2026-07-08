Пентагон согласился на усиление контингента США в Польше

Численность американского военного контингента в Польше может достигнуть отметки в пять тысяч человек. Речь идет о размещении на ротационной основе. Представители президента Польши Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша уже вступили в переговоры с администрацией США. Стороны прорабатывают сразу два ключевых вопроса: механизм замены военнослужащих и перспективу создания на территории страны постоянной американской военной базы.