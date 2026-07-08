ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву, поражены предприятия ВПК

В ночь на 8 июля сообщалось о прилетах и в других областях Украины. Так, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ракета ударила в объект в Немышлянском районе на востоке города. В свою очередь «Украинская правда» сообщает о не менее чем трех попаданиях ракет в Немишлянском и Основянском районах Харькова.