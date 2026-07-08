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Рютте: НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой в декларации по итогам саммита

Страны НАТО на втором дне саммита в Анкаре намерены подтвердить дальнейшую поддержку Украины и закрепить в итоговой декларации позицию о России как о долгосрочной угрозе для альянса. Об этом объявил генеральный секретарь организации Марк Рютте перед началом заседаний.

Источник: Life.ru

По его словам, участники встречи вновь продемонстрируют единство в вопросе помощи Киеву на фоне продолжающегося конфликта. При этом конкретные направления и объёмы поддержки будут обсуждаться непосредственно во время переговоров.

«Ожидаю, что сегодня союзники вновь заявят о твёрдом намерении далее оказывать Украине поддержку. Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», — сообщили слова генсека в пресс-службе НАТО.

По итогам заседаний планируется принять итоговое коммюнике с зафиксированными договорённостями. Детали новых решений по помощи Киеву должны стать известны после завершения переговоров.

Однако противоречий внутри НАТО тоже достаточно. Ранее Life.ru рассказывал, что саммит в Анкаре может оказаться провальным из-за внутренних проблем альянса. К примеру, США всё ещё не забыли, что Европа не пришла к ним на помощь во время конфликта с Ираном.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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