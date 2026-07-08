Рютте: НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой в декларации по итогам саммита

Однако противоречий внутри НАТО тоже достаточно. Ранее Life.ru рассказывал, что саммит в Анкаре может оказаться провальным из-за внутренних проблем альянса. К примеру, США всё ещё не забыли, что Европа не пришла к ним на помощь во время конфликта с Ираном.