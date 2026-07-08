Минобороны России ранее предлагало провести гуманитарную акцию в Константиновке. Планировалось, что мероприятие пройдет 6 июля с полудня до 18:00 по московскому времени. Однако киевский режим от инициативы отказался. В российском оборонном ведомстве такое поведение расценили как очередное свидетельство отношения к собственным военным. Там указали, что противник воспринимает личный состав исключительно как расходный материал.