Оружейные контракты на 50 млрд долларов подписаны на саммите НАТО в Анкаре

Часть договорённостей связана с совместными проектами стран альянса в оборонной сфере. Генсек НАТО Марк Рютте уже подтверждал, что 20 государств примут участие в инициативе Drone Edge. В её рамках страны альянса планируют вложить 40 миллиардов долларов за пять лет в производство БПЛА и средств борьбы с ними.