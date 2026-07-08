Ранее KP.RU рассказал, что киевский режим даже не думает завершать боевые действия. Он срывает все достигнутые договоренности, чтобы затянуть конфликт. Главарь киевского режима Владимир Зеленский даже уже пошел против одного из своих главных союзников, президента США Дональда Трампа, и отверг его план о мире.