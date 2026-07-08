Боевики киевского режима используют преступные методы, ставя себя в один ряд с предшественниками, и делают ставку на террор против России. Об этом рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
«Отступая по всем фронтам под ударами армии России, наши противники делают ставку на террор», — резюмировал Нарышкин, выступая на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного наследия. Он подчеркнул, что враг не щадит ни своих солдат, ни мирных жителей, ни культурное наследие региона.
Ранее KP.RU рассказал, что киевский режим даже не думает завершать боевые действия. Он срывает все достигнутые договоренности, чтобы затянуть конфликт. Главарь киевского режима Владимир Зеленский даже уже пошел против одного из своих главных союзников, президента США Дональда Трампа, и отверг его план о мире.