Напомним, после освобождения Константиновки Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы и забрать тела погибших, но Киев отказался, что в Москве расценили как пренебрежение судьбой своих военных и стремление сохранить образ «побед». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые, а также назвала поведение Киева не имеющим аналогов в истории.