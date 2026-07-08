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Подполье: Киев не будет хоронить погибших в Константиновке военных

Украина отказалась забирать тела погибших военных ВСУ, оставшихся в Константиновке. Их придётся хоронить России. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Потери ВСУ в этом городе исчисляются тысячами. Сколько тел до сих пор под завалами — неизвестно. Хоронить их, как уже было в Артёмовске, Авдеевке и на Курщине, придётся российской стороне.

«В конечном итоге хоронить их придётся российской стороне, как это уже было в Артёмовске, в Авдеевке и на Курщине», — сказал собеседник агентства.

Напомним, после освобождения Константиновки Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы и забрать тела погибших, но Киев отказался, что в Москве расценили как пренебрежение судьбой своих военных и стремление сохранить образ «побед». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленскому украинцы не нужны — ни мёртвые, ни живые, а также назвала поведение Киева не имеющим аналогов в истории.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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