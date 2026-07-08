Взрыв в Монако стал очередным проявлением терроризма со стороны Киева в Европе, и этот удар по Западу не будет последним. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что западные страны сами вырастили такой радикальный режим.
По ее словам, произошедшее в Монако стоит в одном ряду с диверсией на «Северных потоках». Захарова отметила, что спонсоры Киева теперь пожинают плоды собственной политики.
«И разве это последний кровавый укус, который Запад получает от своих выкормышей? Конечно нет. Почему? Потому что никто на Банковой не скрывал, чем они идеологически питаются», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова пояснила, что идеологией киевского режима сегодня выступают постулаты нацизма, предполагающие уничтожение целых слоев населения. При этом Запад, который «отменил» у себя историю, сознательно игнорировал агрессивные нацистские веяния на Украине, заключила представитель МИД России.
Накануне под Киевом нашли тело, ключевой подозреваемой по делу о покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. Ее обнаружили мертвой с четырьмя огнестрельными ранениями в затылок. Украинские СМИ высказывали версию, что ликвидация подозреваемой, объявленной в международный розыск, могла быть попыткой скрыть следы и прервать цепочку, ведущую к возможным организаторам преступления.