Ракеты Spike LR2 пятого поколения поступили на вооружение Литвы

Глава Минобороны Робертас Каунас уточнил, что запланировано произвести несколько закупок этих ракет для пополнения арсенала.
Spike LR2 — это многоцелевая управляемая ракета пятого поколения, способная поражать цели на дальности до 5,5 км. Ее разработала израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. Оружие предназначено для уничтожения танков, бронированных инженерных сооружений и других целей.
Многоканальная электронно-оптическая система наведения позволяет применять ракеты как днем, так и в инфракрасном режиме. Боевые части пробивают активную и пассивную броню, включая динамическую защиту. Оператор может корректировать траекторию полета и даже отменить атаку.
В литовской армии этими ракетами оснащают боевые машины пехоты Vilkas.
Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас выступил с инициативой убрать из конституции страны норму, запрещающую размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного. Как заявил Каунас, такой шаг даст республике возможность в полной мере задействовать оборонный потенциал НАТО и снимет единственное в альянсе ограничение подобного рода.