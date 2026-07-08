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Ракеты Spike LR2 пятого поколения поступили на вооружение Литвы

Литовская армия получила новую партию противотанковых ракет Spike LR2. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

«Литовские вооруженные силы пополнили свой арсенал противотанковыми ракетами Spike LR2. Стоимость ракет превышает 3 миллиона евро. Контракт был подписан с германским производителем Euro Spike GmbH», — говорится в заявлении ведомства.

Глава Минобороны Робертас Каунас уточнил, что запланировано произвести несколько закупок этих ракет для пополнения арсенала.

Spike LR2 — это многоцелевая управляемая ракета пятого поколения, способная поражать цели на дальности до 5,5 км. Ее разработала израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. Оружие предназначено для уничтожения танков, бронированных инженерных сооружений и других целей.

Многоканальная электронно-оптическая система наведения позволяет применять ракеты как днем, так и в инфракрасном режиме. Боевые части пробивают активную и пассивную броню, включая динамическую защиту. Оператор может корректировать траекторию полета и даже отменить атаку.

В литовской армии этими ракетами оснащают боевые машины пехоты Vilkas.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас выступил с инициативой убрать из конституции страны норму, запрещающую размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного. Как заявил Каунас, такой шаг даст республике возможность в полной мере задействовать оборонный потенциал НАТО и снимет единственное в альянсе ограничение подобного рода.

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