Путин и Трамп восстановили процесс дипломатической вежливости, заявил политолог

Полуторачасовой телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа стал не только возвращением к нормальному дипломатическому тону, но и возможностью напрямую донести позицию России по Украине, уверен политолог Юрий Светов. По его словам, сам факт контакта на высшем уровне уже важен.