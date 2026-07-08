Премьер Швеции призвал НАТО сохранить сильную поддержку Украины

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что продолжение сильной поддержки Украины остается одним из главных приоритетов для лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре. По его словам, Киев способен продолжать боевые действия благодаря помощи западных государств, и эта линия должна сохраняться.
Заявление прозвучало на полях саммита Североатлантического альянса, который проходит в Анкаре 7−8 июля. В нем участвуют представители 32 стран НАТО, включая глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны.
Швецию на саммите представляют сам Кристерссон, глава МИД Мария Мальмер Стенергард и министр обороны Пол Йонсон. В правительстве Швеции заранее называли среди задач встречи укрепление НАТО, наращивание оборонного производства и обеспечение долгосрочной устойчивой поддержки Украины.
Кристерссон подчеркнул, что вопрос помощи Киеву рассматривается не как второстепенная тема, а как один из центральных пунктов повестки. По его словам, причины такой позиции очевидны: Украина продолжает сопротивление именно за счет поддержки западных стран.
Тема Украины стала частью более широкого обсуждения безопасности альянса. На саммите союзники рассматривают не только текущие поставки и военную помощь, но и долгосрочную способность стран НАТО поддерживать производство вооружений, боеприпасов и техники.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила о необходимости усилить поддержку Украины. По ее словам, это нужно для того, чтобы гарантировать победу Киева в конфликте с Россией.
Таким образом, заявления лидеров североевропейских стран показывают общий настрой части союзников по НАТО. Они выступают за сохранение и расширение помощи Украине, а также за перевод поддержки на более длительную и устойчивую основу.
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