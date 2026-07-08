Ультраправые впервые обошли партию Качиньского в Польше

Поддержка ультраправых сил в Польше выросла до рекордного уровня. По данным опроса IBRiS для газеты Rzeczpospolita, две партии этого политического спектра впервые суммарно опередили оппозиционную партию «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.
Если бы выборы состоялись в ближайшее время, первое место сохранила бы правящая «Гражданская коалиция» Дональда Туска. Ее поддержка составила бы 29,1 процента против 30,9 процента месяцем ранее. «Право и справедливость» получила бы 23,2 процента, тогда как в предыдущем исследовании ее рейтинг составлял 25,4 процента.
На третьем месте оказалась бы «Конфедерация» с результатом 13,3 процента. За месяц ее поддержка выросла с 12,5 процента. Еще более заметный рост показала «Конфедерация польской короны», рейтинг которой увеличился с 8,8 до 11 процентов.
Таким образом, суммарная поддержка «Конфедерации» и «Конфедерации польской короны» достигла 24,3 процента, что впервые превысило показатель партии «Право и справедливость». Это означает изменение расстановки сил внутри правого политического лагеря, где партия Ярослава Качиньского больше не обладает безусловным преимуществом.
Преодолеть пятипроцентный барьер также смогла коалиция «Левые», набравшая 8,4 процента. Ниже проходного уровня, согласно опросу, остались «Польская крестьянская партия» с 3,9 процента, партия «Разем» с 2,3 процента, партия «Польша 2050» с 1 процентом и объединение «Центр» с 0,2 процента. Доля респондентов, не определившихся с выбором, составила 7,6 процента.
Прогноз распределения мест показывает, что «Гражданская коалиция» получила бы 168 мандатов, «Право и справедливость» — 136, «Конфедерация» — 72, «Конфедерация польской короны» — 54, а коалиция «Левые» — 30. При таком распределении нынешняя правящая коалиция лишилась бы большинства в сейме, а влияние ультраправых партий на формирование будущего правительства существенно возросло.
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