Ультраправые впервые обошли партию Качиньского в Польше

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, первое место сохранила бы правящая «Гражданская коалиция» Дональда Туска. Ее поддержка составила бы 29,1 процента против 30,9 процента месяцем ранее. «Право и справедливость» получила бы 23,2 процента, тогда как в предыдущем исследовании ее рейтинг составлял 25,4 процента.