Отказ Киева забирать тела военных ВСУ беспрецедентен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала беспрецедентным отказ киевского режима забирать тела погибших военных ВСУ. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik, подчеркнув, что даже в древности люди не бросали убитых соплеменников.
Дипломат отметила, что в истории не было образования или социальной группы, которая бы отказывалась забирать своих погибших. По ее словам, даже до появления мировых религий существовали традиции погребения павших воинов.
В конце прошлой недели Минобороны России предложило провести гуманитарную акцию по передаче останков погибших боевиков ВСУ, находящихся в Константиновке. Предполагалось, что она пройдет 6 июля с 12:00 до 18:00 мск. Киев от инициативы отказался.
В российском военном ведомстве указали, что противник вновь показал отношение к своим военным как к расходному материалу.
Захарова также высмеяла призыв Киева к МОК.
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