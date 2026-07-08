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СМИ: Трамп пообщался с женой Мерца на ужине в рамках саммита НАТО

Президент США в ходе ужина, приуроченного к саммиту НАТО, переговорил, в том числе, на личные темы с супругой канцлера Германии Фридриха Мерца.

Источник: Reuters

Как уточняет Bloomberg, Трамп сел рядом с Шарлотте Мерц, а канцлер расположился рядом и присоединился к беседе. Отмечается, что Фридрих Мерц воспользовался моментом, чтобы улучшить отношения с американским лидером после недавних конфликтов из-за Ирана и военных расходов.

По словам одного из гостей, «атмосфера в целом была дружественной». Также он добавил, что президент «провел хороший разговор» с премьер-министром Италии Мелони.

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