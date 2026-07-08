СМИ: Трамп пообщался с женой Мерца на ужине в рамках саммита НАТО

Как уточняет Bloomberg, Трамп сел рядом с Шарлотте Мерц, а канцлер расположился рядом и присоединился к беседе. Отмечается, что Фридрих Мерц воспользовался моментом, чтобы улучшить отношения с американским лидером после недавних конфликтов из-за Ирана и военных расходов.