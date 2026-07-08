Эксперт предсказал итоги встречи Трампа и Зеленского в Анкаре

Мезюхо считает, что ожидать грандиозных итогов от этого диалога для Украины не стоит. Все условия уже сложились так, что привычного триумфа Зеленского на мероприятии Североатлантического альянса не случится. Программа украинского президента, по сравнению с его предыдущими визитами на подобные форумы, стала короче. Итоги и будущие встречи с точки зрения репутационных рисков выглядят непредсказуемо.
«Успехом для Зеленского будет хотя бы сам факт этой встречи и отсутствие хамства, по крайней мере публичного, со стороны Дональда Трампа, а вот за это никто не может ручаться», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Политолог допустил, что Трамп может устроить Зеленскому очередные «уроки вежливости». Впрочем, возможен и другой сценарий: американский президент способен вести себя корректно, но при этом не дать серьезных обещаний по поддержке и напомнить о необходимости диалога с Россией.
Эксперт уверен, что переговоры не завершатся какими-либо прорывными соглашениями, вне зависимости от того, какие заявления прозвучат после их окончания.
«Уже давно пора отделять зерна от плевел, заявление после встреч Трампа и Зеленского зачастую не соответствует их реальному содержанию. Трамп много раз говорил о хороших встречах с Зеленским, но после этого, по большому счету, ничего не происходило», — отметил Мезюхо.
По словам политолога, сегодня защитить Зеленского от эмоциональных выпадов Трампа некому. В определенном смысле украинский лидер рискует столкнуться с эмоциональной эскападой американского президента, если тот будет не в настроении.
Ранее сообщалось, что на Западе нет уверенности в успешном исходе переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре.