Эксперт предсказал итоги встречи Трампа и Зеленского в Анкаре

«Уже давно пора отделять зерна от плевел, заявление после встреч Трампа и Зеленского зачастую не соответствует их реальному содержанию. Трамп много раз говорил о хороших встречах с Зеленским, но после этого, по большому счету, ничего не происходило», — отметил Мезюхо.