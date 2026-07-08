Марин Ле Пен всупит в выборную гонку без электронного браслета

Напомним, Ле Пен 7 июля объявила о своем включении в президентскую гонку. Ее приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых назначены условно. Один год заключения могут заменить на электронный браслет. При этом Ле Пен юридически может участвовать в выборах как кандидат от «Национального объединения». Суд первой инстанции запретил ей занимать государственные должности на пять лет, но Апелляционный суд сократил этот срок до 45 месяцев, из которых 30 — условно. 15 месяцев уже прошло после вердикта первой инстанции.