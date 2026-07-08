Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марин Ле Пен всупит в выборную гонку без электронного браслета

Глава фракции правой националистической партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен начнет свою президентскую кампанию 2027 года без электронного браслета. Этот факт подтвердила председатель парижского Апелляционного суда Мари-Сюзанн Ле Кео.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Пока идет апелляция в Кассационный суд, я не буду приводить в исполнение решение Апелляционного суда. Поэтому Марин Ле Пен начнет свою кампанию без электронного браслета», — заявила Ле Кео телеканалу TF1. Она добавила, что в случае, если вердикт Кассационного суда будет объявлен до выборов президента, то от лидера «Национального объединения» могут потребовать соблюдать ограничения и носить электронный браслет до конца выборной гонки.

Ле Кео обратила внимание, что в настоящее время Марин Ле Пен имеет статус невиновной, как и любой другой осужденный.

Если Кассационный суд вынесет вердикт уже после того, как Ле Пен потенциально изберут президентом Франции, решение приведут в исполнение только после окончания ее полномочий. Президентский иммунитет гарантирует защиту от такого вида ограничений, как ношение электронного браслета.

Напомним, Ле Пен 7 июля объявила о своем включении в президентскую гонку. Ее приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых назначены условно. Один год заключения могут заменить на электронный браслет. При этом Ле Пен юридически может участвовать в выборах как кандидат от «Национального объединения». Суд первой инстанции запретил ей занимать государственные должности на пять лет, но Апелляционный суд сократил этот срок до 45 месяцев, из которых 30 — условно. 15 месяцев уже прошло после вердикта первой инстанции.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше