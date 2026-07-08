Марин Ле Пен всупит в выборную гонку без электронного браслета

«Пока идет апелляция в Кассационный суд, я не буду приводить в исполнение решение Апелляционного суда. Поэтому Марин Ле Пен начнет свою кампанию без электронного браслета», — заявила Ле Кео телеканалу TF1. Она добавила, что в случае, если вердикт Кассационного суда будет объявлен до выборов президента, то от лидера «Национального объединения» могут потребовать соблюдать ограничения и носить электронный браслет до конца выборной гонки.
Ле Кео обратила внимание, что в настоящее время Марин Ле Пен имеет статус невиновной, как и любой другой осужденный.
Если Кассационный суд вынесет вердикт уже после того, как Ле Пен потенциально изберут президентом Франции, решение приведут в исполнение только после окончания ее полномочий. Президентский иммунитет гарантирует защиту от такого вида ограничений, как ношение электронного браслета.
Напомним, Ле Пен 7 июля объявила о своем включении в президентскую гонку. Ее приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых назначены условно. Один год заключения могут заменить на электронный браслет. При этом Ле Пен юридически может участвовать в выборах как кандидат от «Национального объединения». Суд первой инстанции запретил ей занимать государственные должности на пять лет, но Апелляционный суд сократил этот срок до 45 месяцев, из которых 30 — условно. 15 месяцев уже прошло после вердикта первой инстанции.