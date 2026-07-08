Третий Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске

Там отметили, что пленарное заседание форума проходит под названием «Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана». В нем принимают участие заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.
Шулейко подчеркнул, что Минск высоко ценит нынешний уровень сотрудничества с Ташкентом. По его словам, основу двусторонних отношений составляет доверительный диалог.
«Активно осуществляется межправительственное и межведомственное взаимодействие, сотрудничество на уровне субъектов хозяйствования», — заявил он.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин ранее отмечал, что форум станет площадкой для заключения новых партнерских соглашений, подписания коммерческих контрактов и межрегиональных документов.
«Уверен, что предстоящий визит уважаемого Шавката Миромоновича задаст очередной импульс нашим двусторонним отношениям», — сказал белорусский премьер.
Переговоры президентов Беларуси и Узбекистана запланированы на
Ранее Турчин уже отмечал, что Беларусь рассчитывает по итогам 2026 года преодолеть рубеж взаимного товарооборота с Узбекистаном в один миллиард долларов, а к 2030 году довести этот показатель до двух миллиардов долларов.