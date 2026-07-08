Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Третий Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Там отметили, что пленарное заседание форума проходит под названием «Кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана». В нем принимают участие заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Шулейко подчеркнул, что Минск высоко ценит нынешний уровень сотрудничества с Ташкентом. По его словам, основу двусторонних отношений составляет доверительный диалог.

«Активно осуществляется межправительственное и межведомственное взаимодействие, сотрудничество на уровне субъектов хозяйствования», — заявил он.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин ранее отмечал, что форум станет площадкой для заключения новых партнерских соглашений, подписания коммерческих контрактов и межрегиональных документов.

«Уверен, что предстоящий визит уважаемого Шавката Миромоновича задаст очередной импульс нашим двусторонним отношениям», — сказал белорусский премьер.

Переговоры президентов Беларуси и Узбекистана запланированы на 8—9 июля в Минске. Ожидается, что Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обсудят развитие двустороннего сотрудничества и расширение взаимодействия в различных сферах.

Ранее Турчин уже отмечал, что Беларусь рассчитывает по итогам 2026 года преодолеть рубеж взаимного товарооборота с Узбекистаном в один миллиард долларов, а к 2030 году довести этот показатель до двух миллиардов долларов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше