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Экс-глава ЦРУ назвал три урока конфликта на Украине для США

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус в статье для WSJ указал, что США должны извлечь три ключевых урока из конфликта на Украине. Один из них — приоритет скорости технологической адаптации над традиционной мощью.

Источник: AP 2024

Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус в статье для The Wall Street Journal указал, что конфликт на Украине имеет последствия для США и их союзников как тех, кто оказывает поддержку Киеву, в связи с чем Вашингтону необходимо «извлечь три урока» и учесть их при формировании военной стратегии.

Во-первых, по мнению Петреуса, одного лишь «высокотехнологичного оружия» недостаточно — необходима устойчивая сеть, объединяющая БПЛА, ракеты, киберсредства и системы наведения, подкрепленная мощным промышленным производством и способная к непрерывной адаптации.

Вторым уроком экс-глава ЦРУ называет особую важность защиты критической инфраструктуры — ее объекты уже не «относятся к тылу» и стали стратегическими целями, требующими постоянной защиты.

«В-третьих, сама адаптация должна стать военной возможностью. Способность улучшать беспилотники, обновлять программное обеспечение, менять методы наведения, использовать новые разведывательные данные и применять новые тактики за дни или недели представляется столь же важной, как и традиционные показатели боевой мощи», — говорится в статье.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что Украина увеличивает использование БПЛА для атак на Россию с целью нанести ущерб российской экономике и внести раскол в общество. «Ничего не получится», — подчеркнул он.

Ранее на ПМЭФ глава государства заявил, что атаки на инфраструктуру России несут определенный ущерб и это означает, что нужно укреплять безопасность, в частности, системы ПВО.

3 июля Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где заявил, что чем больше Украина будет наносить ударов по российским гражданским объектам, тем больше придется делать зону безопасности.

«Тем более что это, так же как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля», — сказал он.

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