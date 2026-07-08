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В федеральные партийные списки кандидатов в ГД вошли 247 человек

Глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила свежие данные о количестве кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму. По ее словам, на данный момент в заверенные комиссией федеральные списки от политических партий вошли 247 человек.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«В заверенные ЦИК России федеральные списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, включено 247 кандидатов, это на сей момент, а в заверенные списки кандидатов, которые были выдвинуты политическими партиями по одномандатным округам, на сей момент включено 224 кандидата», — заявила Элла Памфилова на заседании комиссии.

Что касается одномандатных округов (всего их 225), то документы на выдвижение подали и уже официально выдвинуты 55 человек. Из них 11 представляют одну политическую партию, а еще 44 пошли на выборы в порядке самовыдвижения.

Памфилова также напомнила расклад по мандатам: всего в Госдуме замещается 450 депутатских кресел. Ровно половина — 225 мандатов — распределяется по федеральному избирательному округу, и еще 225 — по одномандатным округам.

Напомним, голосование за депутатов Госдумы, а также совмещенные с ним выборы продлятся три дня подряд — с 18 по 20 сентября.

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