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Генпрокуратура выступила с важным предупреждением перед выборами в Курултай

Генпрокуратура Казахстана выступила с обращением перед выборами депутатов Курултая, напомнив о запрете досрочной агитации, подкупа избирателей и ответственности за фейки, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Генпрокуратура Казахстана опубликовала обращение к гражданам в связи с подготовкой к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года. В обращении ведомство призвало всех участников избирательного процесса соблюдать требования законодательства.

В прокуратуре напомнили, что выдвижение и регистрация партийных списков пройдут со 2 по 23 июля. Предвыборная агитация начнётся только 23 июля в 18:01 и завершится в полночь 22 августа. До окончания срока регистрации партийного списка проведение предвыборной агитации не допускается.

Ведомство также предупредило об ответственности за ненадлежащую агитацию. Под запрет подпадают бесплатная раздача товаров и услуг, проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег или обещание материальных выгод избирателям. Если такие действия будут сопровождаться признаками подкупа, может наступить уголовная ответственность.

После назначения выборов кандидатам, политическим партиям и лицам, действующим от их имени или в их поддержку, запрещено проводить благотворительные мероприятия. Исключение сделано для зрелищных и спортивных мероприятий. Нарушение этого требования может привести к отмене регистрации кандидата или партийного списка.

Генпрокуратура отдельно обратила внимание на публикации в СМИ и интернете. Журналистам, пользователям онлайн-платформ и другим участникам информационного пространства напомнили о недопустимости распространения агитационных материалов раньше установленного срока и заведомо ложных сведений, способных повлиять на результаты голосования.

За распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения вреда правам и интересам граждан или организаций, предусмотрена уголовная ответственность.

Ещё один блок обращения посвящён опросам общественного мнения. Проводить их могут только юридические лица, соответствующие требованиям закона и заранее уведомившие Центральную избирательную комиссию. Публиковать результаты опросов, прогнозы выборов и аналогичные исследования запрещено в течение пяти дней до голосования и в день выборов.

В завершение генпрокуратура призвала всех участников избирательного процесса строго соблюдать законодательство и не допускать противоправных действий.