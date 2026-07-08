Генпрокуратура выступила с важным предупреждением перед выборами в Курултай

После назначения выборов кандидатам, политическим партиям и лицам, действующим от их имени или в их поддержку, запрещено проводить благотворительные мероприятия. Исключение сделано для зрелищных и спортивных мероприятий. Нарушение этого требования может привести к отмене регистрации кандидата или партийного списка.