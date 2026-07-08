Генпрокуратура выступила с важным предупреждением перед выборами в Курултай

Генпрокуратура Казахстана опубликовала обращение к гражданам в связи с подготовкой к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года. В обращении ведомство призвало всех участников избирательного процесса соблюдать требования законодательства.
В прокуратуре напомнили, что выдвижение и регистрация партийных списков пройдут со 2 по 23 июля. Предвыборная агитация начнётся только 23 июля в 18:01 и завершится в полночь 22 августа. До окончания срока регистрации партийного списка проведение предвыборной агитации не допускается.
Ведомство также предупредило об ответственности за ненадлежащую агитацию. Под запрет подпадают бесплатная раздача товаров и услуг, проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег или обещание материальных выгод избирателям. Если такие действия будут сопровождаться признаками подкупа, может наступить уголовная ответственность.
После назначения выборов кандидатам, политическим партиям и лицам, действующим от их имени или в их поддержку, запрещено проводить благотворительные мероприятия. Исключение сделано для зрелищных и спортивных мероприятий. Нарушение этого требования может привести к отмене регистрации кандидата или партийного списка.
Генпрокуратура отдельно обратила внимание на публикации в СМИ и интернете. Журналистам, пользователям онлайн-платформ и другим участникам информационного пространства напомнили о недопустимости распространения агитационных материалов раньше установленного срока и заведомо ложных сведений, способных повлиять на результаты голосования.
За распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения вреда правам и интересам граждан или организаций, предусмотрена уголовная ответственность.
Ещё один блок обращения посвящён опросам общественного мнения. Проводить их могут только юридические лица, соответствующие требованиям закона и заранее уведомившие Центральную избирательную комиссию. Публиковать результаты опросов, прогнозы выборов и аналогичные исследования запрещено в течение пяти дней до голосования и в день выборов.
В завершение генпрокуратура призвала всех участников избирательного процесса строго соблюдать законодательство и не допускать противоправных действий.