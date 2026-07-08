Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о конце перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось.

Источник: Reuters

Так он ответил на вопрос журналистов в Анкаре о мирных договоренностях между странами, передает SkyNews.

«Это очень интересный вопрос. Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», — заявил республиканец.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше