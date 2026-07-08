Трамп объявил о конце перемирия с Ираном

Так он ответил на вопрос журналистов в Анкаре о мирных договоренностях между странами, передает SkyNews.
«Это очень интересный вопрос. Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», — заявил республиканец.
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось.
Так он ответил на вопрос журналистов в Анкаре о мирных договоренностях между странами, передает SkyNews.
«Это очень интересный вопрос. Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», — заявил республиканец.