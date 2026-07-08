Депутаты приняли отставку главы крупного города Челябинской области

Во время заседания Светлана Логанова поблагодарила коллег за конструктивное сотрудничество. Председатель Собрания депутатов Евгений Гиске, в свою очередь, отметил её вклад в решение важных для шахтёрского города задач и поблагодарил за проделанную работу.