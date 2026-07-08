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Депутаты приняли отставку главы крупного города Челябинской области

Депутаты Копейска Челябинской области приняли досрочную отставку главы города Светланы Логановой. Решение было принято единогласно на внеочередном заседании городского Собрания депутатов, которое прошло 8 июля.

Источник: Собрание депутатов Копейского городского округа

Светлана Логанова досрочно сложила полномочия по собственному желанию. Соответствующее заявление депутаты рассмотрели на 16-м внеочередном заседании Собрания депутатов Копейского городского округа и единогласно поддержали.

Во время заседания Светлана Логанова поблагодарила коллег за конструктивное сотрудничество. Председатель Собрания депутатов Евгений Гиске, в свою очередь, отметил её вклад в решение важных для шахтёрского города задач и поблагодарил за проделанную работу.

Теперь в Копейске назначат исполняющего обязанности главы города, после чего будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности.