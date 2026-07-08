Губернатор провел совещание по исполнению бюджета Волгоградской области

Исполнение по исполнению бюджета 2026 года и подготовке бюджета 2027 года обсуждали на совещании в администрации Волгоградской области.
Губернатор Андрей Бочаров отметил, что главный финансовый документ региона формировался в непростых экономических условиях, на основе консервативных сценариев планирования и прогнозирования.
«Время подтверждает правильность принятых нами сложных решений. В то же время нужно отметить определенную положительную динамику роста доходной части бюджета региона в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — сказал глава региона.
Губернатор заметил, что положительный эффект дали также принятые и реализованные решения, которые были направлены на повышение эффективности бюджетных расходов. Что касается задач на второе полугодие текущего года, то они остаются прежними.
«Прошу обратить особое внимание на вопросы поддержки воинских частей и соединений, военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, а также членов их семей. На выполнение социальных обязательств и реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития области», — обратился к присутствующим глава региона.
Губернатор также отметил, что в поле постоянного внимания профильных структур должны находиться ключевые направления работы на 2026 год, связанные с повышением эффективности расходования бюджетных средств. Это, в частности, реализация 10-летней комплексной программы развития региона, областного центра и всех муниципалитетов.
Андрей Бочаров также призвал оперативно принимать решения по купированию современных вызовов и угроз.
Накануне стало известно, что Волгоградский Фонд микрофинансирования выделил бизнесу около 170 млн рублей в первом полугодии 2026 года.