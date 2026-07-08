Военный госпиталь Талдыкоргана получил современную медтехнику

Четыре аппарата ИВЛ и 50 бесконтактных термометров уже поступили в медучреждение Министерства обороны. Новая техника позволит расширить возможности врачей и повысить качество помощи военнослужащим и их семьям.
Военный госпиталь Талдыкоргана получил современное медицинское оборудование в рамках рабочего визита заместителя министра обороны генерал-майора Алмаза Джумакеева в Жетысуский гарнизон.
В медучреждение передали:
4 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ); 50 бесконтактных инфракрасных термометров.
По данным Министерства обороны, новое оборудование усилит возможности военно-медицинской службы, ускорит диагностику и повысит качество специализированной медицинской помощи.
Кто участвовал в передаче оборудования.
В церемонии приняли участие:
начальник Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил РК Ержан Смайыл; военный прокурор Жетысуского гарнизона Еркин Кожа-Ахмет; представители военно-медицинской службы; руководство госпиталя; представители отечественной компании ТОО «L-Group».
Именно компания оказала Министерству обороны благотворительную помощь, благодаря которой медицинское оборудование поступило в госпиталь.
Что изменится для пациентов.
Новые аппараты ИВЛ позволят расширить возможности реанимационной помощи и лечения пациентов, которым необходима искусственная вентиляция легких.
Бесконтактные инфракрасные термометры помогут медицинскому персоналу быстрее проводить первичный осмотр и контроль состояния пациентов.
В Министерстве обороны отмечают, что оборудование будет использоваться для оказания помощи не только военнослужащим, но и членам их семей.
В Минобороны назвали развитие военной медицины приоритетом.
Начальник Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил РК Ержан Смайыл подчеркнул, что модернизация военной медицины остается одним из ключевых направлений работы ведомства.
«Сегодня перед военной медициной стоят задачи по внедрению современных технологий, совершенствованию лечебно-диагностической базы и дальнейшему повышению качества медицинской помощи. Переданное оборудование позволит существенно расширить возможности наших медицинских организаций и обеспечить качественной помощью тысячи военнослужащих и членов их семей», — отметил Ержан Смайыл.
Госпиталь поблагодарил участников проекта.
Руководство военного госпиталя выразило благодарность всем участникам проекта, отметив, что подобные инициативы помогают укреплять материально-техническую базу военно-медицинских учреждений.
В госпитале считают, что поступление новой техники позволит оказывать медицинскую помощь на более современном уровне и повысит качество диагностики и лечения.