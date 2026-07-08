Трамп заявил, что перемирие с Ираном утратило силу

«Для меня соглашение больше не действует. Я не хочу иметь с ними никаких дел», — заявил американский лидер, назвав оппонентов «мошенниками».
По оценке Трампа, дальнейшие переговоры с Ираном являются «пустой тратой времени», он не видит в них смысла.
Президент США Трамп заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном утратил силу после взаимных атак сторон.
«Для меня соглашение больше не действует. Я не хочу иметь с ними никаких дел», — заявил американский лидер, назвав оппонентов «мошенниками».
По оценке Трампа, дальнейшие переговоры с Ираном являются «пустой тратой времени», он не видит в них смысла.