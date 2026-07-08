Трамп заявил, что перемирие с Ираном утратило силу

Ранее Центральное командование ВС США проинформировало об ударах по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. В свою очередь, иранский МИД обвинил США в несоблюдении меморандума о взаимопонимании; по его данным, за последние три недели американцы неоднократно нарушали его условия.