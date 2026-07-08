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Трамп заявил, что перемирие с Ираном утратило силу

Президент США Трамп заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном утратил силу после взаимных атак сторон.

Источник: Reuters

«Для меня соглашение больше не действует. Я не хочу иметь с ними никаких дел», — заявил американский лидер, назвав оппонентов «мошенниками».

По оценке Трампа, дальнейшие переговоры с Ираном являются «пустой тратой времени», он не видит в них смысла.

Ранее Центральное командование ВС США проинформировало об ударах по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. В свою очередь, иранский МИД обвинил США в несоблюдении меморандума о взаимопонимании; по его данным, за последние три недели американцы неоднократно нарушали его условия.

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