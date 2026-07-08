Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп отказался от дальнейших переговоров с Ираном

Хрупкое перемирие на Ближнем Востоке нарушено: США и Иран за последние сутки обменялись ударами. Обе страны заявили, что поразили более 80 целей противника. В результате Дональд Трамп отказался от дальнейших переговоров с Тегераном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский канал CNN передает, что Центральное командование США (CENTCOM) в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива американские военные вечером во вторник нанесло удары по Ирану, поразив более 80 целей.

Иран утром в среду заявил о нанесении «сокрушительного ответа» по военным объектам США в регионе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о запуске ракет и беспилотников по 85 американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Речь, в частности, идет об атаках на порт Мина-Салман в Бахрейне, где базируется Пятый флот США, а также на авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте. Кроме того, представители КСИР утверждают, что сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper.

По итогам ударов Трамп в среду на саммите НАТО в Анкаре заявил, что США больше не видят смысла в переговорах с Ираном.

Режим прекращения огня больше не действует. Иметь с ними [иранцами] дело — пустая трата времени.

Дональд Трамп
президент США

Трамп назвал иранские власти «злыми, больными людьми» и «грязными игроками». Сегодняшнее заявление Трампа — самый явный признак того, что сделка Вашингтона и Тегерана практически провалилась, констатирует CNN.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше