СМИ: Трамп отказался от дальнейших переговоров с Ираном

Иран утром в среду заявил о нанесении «сокрушительного ответа» по военным объектам США в регионе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о запуске ракет и беспилотников по 85 американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Речь, в частности, идет об атаках на порт Мина-Салман в Бахрейне, где базируется Пятый флот США, а также на авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте. Кроме того, представители КСИР утверждают, что сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper.