СМИ: Трамп отказался от дальнейших переговоров с Ираном

Американский канал CNN передает, что Центральное командование США (CENTCOM) в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива американские военные вечером во вторник нанесло удары по Ирану, поразив более 80 целей.
Иран утром в среду заявил о нанесении «сокрушительного ответа» по военным объектам США в регионе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о запуске ракет и беспилотников по 85 американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Речь, в частности, идет об атаках на порт Мина-Салман в Бахрейне, где базируется Пятый флот США, а также на авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте. Кроме того, представители КСИР утверждают, что сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper.
По итогам ударов Трамп в среду на саммите НАТО в Анкаре заявил, что США больше не видят смысла в переговорах с Ираном.
Режим прекращения огня больше не действует. Иметь с ними [иранцами] дело — пустая трата времени.
Трамп назвал иранские власти «злыми, больными людьми» и «грязными игроками». Сегодняшнее заявление Трампа — самый явный признак того, что сделка Вашингтона и Тегерана практически провалилась, констатирует CNN.