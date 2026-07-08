Разочарованность в НАТО и отказ от переговоров с Ираном. Заявления Трампа

Трамп также сообщил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы. Он добавил, что не намерен вести переговоры с Ираном, а также оскорбил руководство исламской республики.
ТАСС собрал ключевые заявления американского лидера.
Разочарованность в НАТО
«Я очень разочарован в НАТО, мы платим слишком много, на миллиарды и миллиарды долларов больше, и это нечестно. Мы защищаем их. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают».
Эскалация между США и Ираном
Режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы: «Я думаю, он больше не действует».
США больше не намерены вести переговоры с Ираном: «Я больше не хочу вести с ними переговоры, они отбросы».
F-35 для Турции
Турция получит истребители пятого поколения F-35: «Турция получит F-35».
Отказ от торговли с Испанией
США больше не хотят вести торговлю с Испанией: «Испания — ужасный партнер в НАТО, они не участвуют, не платят».
Ситуация вокруг Гренландии
«Для США Гренландия очень важна, но она не имеет важности для Дании».
США нуждаются в острове «для защиты мира».