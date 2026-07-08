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Разочарованность в НАТО и отказ от переговоров с Ираном. Заявления Трампа

США больше не хотят вести торговлю с Испанией, сообщил американский президент.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита в Анкаре заявил, что разочарован в альянсе. По его словам, Вашингтон платит непомерно большие суммы для обеспечения безопасности союзников по НАТО.

Трамп также сообщил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы. Он добавил, что не намерен вести переговоры с Ираном, а также оскорбил руководство исламской республики.

ТАСС собрал ключевые заявления американского лидера.

Разочарованность в НАТО

«Я очень разочарован в НАТО, мы платим слишком много, на миллиарды и миллиарды долларов больше, и это нечестно. Мы защищаем их. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают».

Эскалация между США и Ираном

Режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы: «Я думаю, он больше не действует».

США больше не намерены вести переговоры с Ираном: «Я больше не хочу вести с ними переговоры, они отбросы».

F-35 для Турции

Турция получит истребители пятого поколения F-35: «Турция получит F-35».

Отказ от торговли с Испанией

США больше не хотят вести торговлю с Испанией: «Испания — ужасный партнер в НАТО, они не участвуют, не платят».

Ситуация вокруг Гренландии

«Для США Гренландия очень важна, но она не имеет важности для Дании».

США нуждаются в острове «для защиты мира».

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