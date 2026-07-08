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Лукашенко назначил помощников президента по двум областям и Минску

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко назначил новых помощников президента — инспекторов по Гомельской и Могилевской областям, а также по Минску.

Источник: Sputnik.by

Как сообщил приближенный к президенту Telegram-канал «Пул Первого», новым помощником президента — инспектором по Гомельской области стал Юрий Валеватый. До назначения на новую должность он занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облисполкома.

Надежду Котковец белорусский лидер назначил помощником президента — инспектором по Могилевской области, а Дмитрий Реуцкий стал помощником президента — инспектором по Минску.

Кроме того, белорусский лидер согласовал назначение новых председателей двух районов — Шкловского и Бобруйского.

Так, на должность нового председателя Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Ранее он руководил Бобруйским райисполкомом. Теперь на это место придет Александр Кавранин. До назначения на новую должность он работал первым заместителем председателя — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома.

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