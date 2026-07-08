Лукашенко назначил помощников президента по двум областям и Минску

Так, на должность нового председателя Шкловского райисполкома согласован Михаил Крицкий. Ранее он руководил Бобруйским райисполкомом. Теперь на это место придет Александр Кавранин. До назначения на новую должность он работал первым заместителем председателя — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома.