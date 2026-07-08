В Госдуме ответили на слова Рютте о защите «каждого дюйма» НАТО

Я думаю, что наш президент уже все объяснил Трампу — какие у нас цели и почему. Трамп таких заявлений и не делает. Он говорит, что необходимо мирное соглашение. А они его убеждают, что нужна война. По-моему, у нас есть чем заниматься и без них.