В Госдуме ответили на слова Рютте о защите «каждого дюйма» НАТО

В беседе с «Лентой.ру» депутат предположила, что такими словами в НАТО пытаются объяснить гражданам высокие расходы на содержание блока.
«А мы собрались на них нападать? Мне кажется, они дезинформированы. Делая такие заявления, они объясняют людям, зачем они платят такие взносы в НАТО. Потому что люди в Европе не понимают, почему их уровень жизни ухудшается. Им надо объяснить», — сказала Журова.
По словам депутата, «здравомыслящие люди» на Западе понимают, что Россия не собирается нападать на альянс. При этом она допустила, что ситуация может измениться, если силы НАТО первыми начнут наносить удары по российским объектам, в том числе с территории Финляндии. «Но они должны первыми это начать делать», — добавила Журова.
Я думаю, что наш президент уже все объяснил Трампу — какие у нас цели и почему. Трамп таких заявлений и не делает. Он говорит, что необходимо мирное соглашение. А они его убеждают, что нужна война. По-моему, у нас есть чем заниматься и без них.
Ранее Марк Рютте на саммите НАТО в Анкаре заявил, что альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. Генсек НАТО также сказал, что блок придерживается оборонительной политики, и выразил ожидание, что в итоговой декларации саммита Россию назовут «долгосрочной угрозой».
Рютте также отмечал, что главным вызовом для НАТО станет расширение производства вооружений. По его словам, одних оборонных бюджетов недостаточно: альянсу нужны новые военнослужащие и больше продукции оборонной промышленности, поскольку текущие мощности США и Европы не покрывают потребности блока.