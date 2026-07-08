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NYP: Украина отошла от «мирного плана» Трампа

Украина отошла от 28-пунктного проекта плана по урегулированию конфликта с Россией, который ранее поддержала администрация США. Теперь Киев добивается более выгодного для себя соглашения, пишет The New York Post со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

The New York Post отмечает, что в среду, 8 июля, «на полях» саммита НАТО в Анкаре запланирована двусторонняя встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В преддверии переговоров Киев, по данным газеты, отказывается от прежней рамочной сделки, которую поддерживал Вашингтон.

По данным издания, украинская сторона считает, что ситуация на поле боя изменилась, а у Киева сохраняются рычаги влияния на ход конфликта. Эти аргументы Украина намерена представить президенту США Дональду Трампу.

Издание также утверждает, что сейчас не обсуждается возможный саммит в формате США — Украина — Россия. «Нет структурированных обсуждений конкретного мирного соглашения», — пишет NYP.

Один из украинских собеседников газеты заявил, что Киеву необходимо сместить акцент на «новые тактики давления», которые могли бы заставить Москву пересмотреть свои требования.

28-пунктный план урегулирования украинского кризиса был подготовлен в конце прошлого года и получил поддержку администрации США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта. По словам президента США, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят завершения боевых действий. Трамп также отметил, что иногда конфликты удается урегулировать именно тогда, когда это кажется маловероятным.

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