NYP: Украина отошла от «мирного плана» Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта. По словам президента США, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят завершения боевых действий. Трамп также отметил, что иногда конфликты удается урегулировать именно тогда, когда это кажется маловероятным.