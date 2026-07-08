Дворник из Волгограда подался в депутаты областной думы

Напомним, допвыборы в областную думу были назначены после того, как ее покинул Станислав Коротков. Экс-депутата уличили в нарушении антикоррупционных запретов — он занимался бизнесом, при этом получая зарплату в региональном парламенте. Кроме того, бывшего парламентария по решению суда лишили имущества, полученного незаконным путем, на общую сумму в 164,8 миллиона рублей.