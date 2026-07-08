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Дворник из Волгограда подался в депутаты областной думы

В избирком Волгоградской области поступило первое заявление от желающего стать.

В избирком Волгоградской области поступило первое заявление от желающего стать депутатом регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы облизбиркома, самовыдвиженец Владимир Немировский планирует принять участие в выборной кампании на дополнительных выборах в областную думу осенью 2026 года.

О самовыдвиженце известно, что ему 41 год, он является жителем Советского района и работает дворником у индивидуального предпринимателя. При этом имеет высшее образование — он закончил Волжский филиал Волгоградского государственного университета.

Накануне же стало известно, что депутат Госдумы Алексей Волоцков также примет участие в дополнительных выборах в регпарламент по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18. В облизбиркоме заявили, что Волоцкова выдвинула «Единая Россия» по результатам проведенного предварительного голосования.

Напомним, допвыборы в областную думу были назначены после того, как ее покинул Станислав Коротков. Экс-депутата уличили в нарушении антикоррупционных запретов — он занимался бизнесом, при этом получая зарплату в региональном парламенте. Кроме того, бывшего парламентария по решению суда лишили имущества, полученного незаконным путем, на общую сумму в 164,8 миллиона рублей.

Справка. Дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18 пройдут вместе с другими выборными кампаниями в Волгоградской области 20 сентября.

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