Bloomberg: Зеленский затягивает подписание соглашения с США по дронам

Европейские союзники Киева утверждают, что опыт Украины в производстве беспилотников и ведении боевых действий обеспечивает Зеленскому более сильные позиции на переговорах. Однако переменчивое поведение Трампа не дает уверенности в том, что переговоры с украинским лидером пройдут успешно.