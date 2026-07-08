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Bloomberg: Зеленский затягивает подписание соглашения с США по дронам

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что Владимир Зеленский откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в области производства беспилотников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Зеленский рассчитывает добиться от администрации Дональда Трампа более выгодных условий для Киева и пытается убедить американских чиновников «признать ценность сделки».

В мае официальные лица США в частном порядке подтвердили, что Вашингтон заинтересован в доступе к запатентованной технологии Украины в рамках соглашения. Ожидается, что Трамп встретится с Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре.

Европейские союзники Киева утверждают, что опыт Украины в производстве беспилотников и ведении боевых действий обеспечивает Зеленскому более сильные позиции на переговорах. Однако переменчивое поведение Трампа не дает уверенности в том, что переговоры с украинским лидером пройдут успешно.

Пресс-секретарь Зеленского Дмитрий Литвин заявил Bloomberg, что Киев не пытается тянуть с заключением соглашения.

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