Bloomberg: Зеленский затягивает подписание соглашения с США по дронам

В статье говорится, что Зеленский рассчитывает добиться от администрации Дональда Трампа более выгодных условий для Киева и пытается убедить американских чиновников «признать ценность сделки».
Европейские союзники Киева утверждают, что опыт Украины в производстве беспилотников и ведении боевых действий обеспечивает Зеленскому более сильные позиции на переговорах. Однако переменчивое поведение Трампа не дает уверенности в том, что переговоры с украинским лидером пройдут успешно.
Пресс-секретарь Зеленского Дмитрий Литвин заявил Bloomberg, что Киев не пытается тянуть с заключением соглашения.