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Трамп назвал Испанию «безнадежной»

На саммите НАТО президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Испанию, назвав ее ненадежным союзником и пригрозив разорвать торговые связи с Мадридом. Об этом сообщает Fox News.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Испания — это ужасный партнер в НАТО, общаться с ней — это лишь напрасно тратить время. Они не участвуют каким-либо образом, они не платят, я не хочу иметь дел с Испанией и намерен разорвать торговые отношения с Испанией», — заявил Трамп.

Он также назвал Испанию «безнадежной». Глава Белого дома уточнил, что все государства должны платить по счетам и работать, однако некоторые, в частности Испания, занимают враждебную позицию. При этом, как отметил американский лидер, эти же страны продолжают просить о торговле.

«Но я не намерен иметь дело с ними», — отметил он.

Конфликт между Трампом и испанским руководством тянется с весны. Тогда власти Испании запретили американским военным использовать базы США на своей территории для операций против Ирана. Кроме того, для самолетов ВВС США, задействованных в иранской кампании, закрыли небо над Испанией. Премьер-министр Педро Санчес открыто выступил против конфликта, назвав его незаконным, безрассудным и несправедливым. Трамп выражал возмущение такими решениями и грозил сократить торговлю с Мадридом. В ответ в Испании заявили, что не намерены быть «вассалами США».

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