Трамп назвал Испанию «безнадежной»

Он также назвал Испанию «безнадежной». Глава Белого дома уточнил, что все государства должны платить по счетам и работать, однако некоторые, в частности Испания, занимают враждебную позицию. При этом, как отметил американский лидер, эти же страны продолжают просить о торговле.
«Но я не намерен иметь дело с ними», — отметил он.
Конфликт между Трампом и испанским руководством тянется с весны. Тогда власти Испании запретили американским военным использовать базы США на своей территории для операций против Ирана. Кроме того, для самолетов ВВС США, задействованных в иранской кампании, закрыли небо над Испанией. Премьер-министр Педро Санчес открыто выступил против конфликта, назвав его незаконным, безрассудным и несправедливым. Трамп выражал возмущение такими решениями и грозил сократить торговлю с Мадридом. В ответ в Испании заявили, что не намерены быть «вассалами США».