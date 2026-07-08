Трамп назвал Испанию «безнадежной»

Конфликт между Трампом и испанским руководством тянется с весны. Тогда власти Испании запретили американским военным использовать базы США на своей территории для операций против Ирана. Кроме того, для самолетов ВВС США, задействованных в иранской кампании, закрыли небо над Испанией. Премьер-министр Педро Санчес открыто выступил против конфликта, назвав его незаконным, безрассудным и несправедливым. Трамп выражал возмущение такими решениями и грозил сократить торговлю с Мадридом. В ответ в Испании заявили, что не намерены быть «вассалами США».