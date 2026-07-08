БПЛА атаковали предприятия в Нижнекамске, есть пострадавшие

«БПЛА очень маленькие, на экране радара, по сути, виден только их двигатель. На радаре этот летящий двигатель размером с чемодан плохо заметен: они не способны обнаружить его на расстояниях в сотни километров, как, допустим, самолет. Они обнаруживаются на расстоянии в десятки километров. Значит, систем ПВО должно быть в несколько раз больше, чем есть. Но закрыть территорию нашей необъятной Родины таким образом невозможно», — считает он.