Мадьяр: финансирование Украины странами НАТО будет добровольным

БУДАПЕШТ, 8 июля. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО одобрят на саммите в Анкаре план оказания финансовой помощи Украине на €70 млрд, но участие в нем будет исключительно добровольным. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, дав понять, что его страна, как и прежде, может воздержаться от финансирования военных усилий Киева.
«Государства — члены НАТО примут важную декларацию, касающуюся финансовой поддержки Украины, а именно выделения ей €70 млрд. Однако участие в этом пакете помощи будет добровольным, как это было и ранее — по аналогии с механизмом отказа от участия, действовавшим для Венгрии и Словакии в отношении программы кредитования ЕС. Каждое государство — член НАТО будет самостоятельно решать, присоединяться ли к этим мерам поддержки», — сказал Мадьяр в видеообращении из Анкары, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он уточнил, что четко обозначил свою позицию и подтвердит ее на саммите: «Венгрия продолжает оказывать Украине всестороннюю гуманитарную помощь, но не будет предоставлять ей ни вооружения, ни войска, ни солдат, ни какую-либо иную военную поддержку».
Ожидается, что оказание финансовой помощи Украине странами НАТО на €70 млрд, из которых €60 млрд могут пойти на закупку вооружений, будет зафиксировано в итоговой декларации саммита в Анкаре.