Мадьяр: финансирование Украины странами НАТО будет добровольным

«Государства — члены НАТО примут важную декларацию, касающуюся финансовой поддержки Украины, а именно выделения ей €70 млрд. Однако участие в этом пакете помощи будет добровольным, как это было и ранее — по аналогии с механизмом отказа от участия, действовавшим для Венгрии и Словакии в отношении программы кредитования ЕС. Каждое государство — член НАТО будет самостоятельно решать, присоединяться ли к этим мерам поддержки», — сказал Мадьяр в видеообращении из Анкары, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).