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Стала известна реакция Испании на критику Трампа на саммите НАТО

В руководстве Испании не намерены заострять внимание на очередной порции критики со стороны президента США Дональда Трампа и реагировать на недоброжелательный выпад. Об этом сообщили источники EFE в испанском правительстве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам собеседников агентства, между Мадридом и Вашингтоном давно сформировались крепкие социальные, культурные и экономические связи. Испания не собирается их пересматривать. Более того, в правительстве считают, что и США не смогут просто взять и разорвать торговые отношения с Испанией — эти связи действуют в рамках отношений со всем Евросоюзом.

Источники EFE подчеркнули: торговый баланс между странами складывается в пользу США, а значит, американская сторона тоже получает выгоду. Поэтому испанские власти настаивают: двусторонние отношения выгодны обеим странам — и в торговле, и в обороне.

Ранее Дональд Трамп назвал Испанию «ужасным партнером по НАТО», «безнадежной» страной и пригрозил разорвать с ней торговые отношения.

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