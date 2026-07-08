Стала известна реакция Испании на критику Трампа на саммите НАТО

По словам собеседников агентства, между Мадридом и Вашингтоном давно сформировались крепкие социальные, культурные и экономические связи. Испания не собирается их пересматривать. Более того, в правительстве считают, что и США не смогут просто взять и разорвать торговые отношения с Испанией — эти связи действуют в рамках отношений со всем Евросоюзом.