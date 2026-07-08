Стала известна реакция Испании на критику Трампа на саммите НАТО

По словам собеседников агентства, между Мадридом и Вашингтоном давно сформировались крепкие социальные, культурные и экономические связи. Испания не собирается их пересматривать. Более того, в правительстве считают, что и США не смогут просто взять и разорвать торговые отношения с Испанией — эти связи действуют в рамках отношений со всем Евросоюзом.
Источники EFE подчеркнули: торговый баланс между странами складывается в пользу США, а значит, американская сторона тоже получает выгоду. Поэтому испанские власти настаивают: двусторонние отношения выгодны обеим странам — и в торговле, и в обороне.
Ранее Дональд Трамп назвал Испанию «ужасным партнером по НАТО», «безнадежной» страной и пригрозил разорвать с ней торговые отношения.