Лукашенко назначил своим помощником Надежду Котковец

В период с 2003 по апрель 2012 года Котковец была первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. С 23 апреля 2012 года по июль 2013 она занимала должность директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии. С 5 июля 2013 года по 8 сентября 2017 года — заместитель управляющего делами президента Беларуси.