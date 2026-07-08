Лукашенко назначил своим помощником Надежду Котковец

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня в среду, 8 июля, назначил новых помощников президента, среди которых Надежда Котковец. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства назначил Надежду Котковец помощником президента — инспектором по Могилевской области.
Лукашенко обратился к Надежде Котковец после назначения:
— Опытнее вас, наверное, за столом и нет.
По словам белорусского лидера, все будет зависеть от того, насколько Котковец и дальше будет оставаться активным человеком. Лукашенко уточнил, что Могилевскую область она знает хорошо.
— Те проблемы, которые я вчера обсуждал и перспективы, они вам не новы, — отметил глава Беларуси.
Во время кадрового дня Юрий Валеватый был назначен помощником президента — инспектором по Гомельской области. Помощником президента — инспектором по Минску Лукашенко назначил Дмитрия Реуцкого. Также получили должности новые председатели райисполкомов в Могилевской области. Так, главой Шкловского районного исполкома был назначен Михаил Крицкий. Председателем Бобруйского райисполкома стал Александр Кавранин.
Надежда Котковец, биография.
Надежда Котковец родилась 29 сентября 1960 года в деревне Тышковичи Брестской области.
В 1987 году она окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию, а в 2006 году — Академию управления при президенте Беларуси. В период с 1983 по 1987 год Котковец занимала должность экономиста, главного бухгалтера колхоза «Ленинский путь» Инжавинского района Тамбовской области.
С 1987 по 1995 года она была главным экономистом, председателем кооператива совхоза «Городец» Шкловского района Могилевской области. С 1995 по 2003 года Котковец занимала должность директора Республиканского унитарного экспериментально-опытного сельскохозяйственного предприятия «Восход» Управления делами президента Беларуси.
В период с 2003 по апрель 2012 года Котковец была первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. С 23 апреля 2012 года по июль 2013 она занимала должность директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии. С 5 июля 2013 года по 8 сентября 2017 года — заместитель управляющего делами президента Беларуси.
В 2017 году Надежда Котковец стала главой наблюдательного совета «Паритетбанка». Кроме того, она занимала должность заместителя председателя совета директоров ЗАО «БНБК».
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