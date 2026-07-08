Песков назвал ситуацию с экономикой в России прогнозируемой

«Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире — это нормальная реакция», — сказал Песков.