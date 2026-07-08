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Reuters: Вучич заявил, что странам-кандидатам не стоит рассчитывать на скорое вступление в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич во вторник выразил скептицизм по поводу быстрого расширения Европейского союза, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Вучич, выступая на конференции стран — кандидатов на вступление в ЕС, признался, что не испытывает оптимизм в отношении того, что новые члены, включая Сербию, присоединятся к блоку в ближайшем будущем. Он заявил, что, хотя европейский путь остается лучшим вариантом для Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии, заметного расширения блока в ближайшее время ожидать не следует.

Не стоит ожидать чудес или масштабного расширения ЕС в ближайшие годы.

Александр Вучич
президент Сербии

Reuters уточняет, что Черногория надеется вступить в ЕС к 2028 году. Албания недавно ускорила подачу заявки на вступление, а Сербия, Северная Македония, Босния и Косово отстают.

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук, который является одним из организаторов мероприятия, настаивал, что ЕС должен ускорить процедуру принятия стран-кандидатов, чтобы «пресечь агрессивную политику России».

Новая волна расширения должна быть как можно более масштабной и мощной, чтобы процесс создания Европы мог, наконец, завершиться — Европы единой и неделимой, Европы сильной и неуязвимой.

Руслан Стефанчук
спикер парламента Украины

Украина начала первый этап переговоров о членстве в ЕС в июне. Хотя европейские союзники оказывают Киеву сильную поддержку в проведении реформ, путь Украины в ЕС будет «сложным и длительным», предупреждает Reuters.

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