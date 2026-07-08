Reuters: Вучич заявил, что странам-кандидатам не стоит рассчитывать на скорое вступление в ЕС

Согласно статье, Вучич, выступая на конференции стран — кандидатов на вступление в ЕС, признался, что не испытывает оптимизм в отношении того, что новые члены, включая Сербию, присоединятся к блоку в ближайшем будущем. Он заявил, что, хотя европейский путь остается лучшим вариантом для Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии, заметного расширения блока в ближайшее время ожидать не следует.