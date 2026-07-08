Reuters: Вучич заявил, что странам-кандидатам не стоит рассчитывать на скорое вступление в ЕС

Согласно статье, Вучич, выступая на конференции стран — кандидатов на вступление в ЕС, признался, что не испытывает оптимизм в отношении того, что новые члены, включая Сербию, присоединятся к блоку в ближайшем будущем. Он заявил, что, хотя европейский путь остается лучшим вариантом для Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии, заметного расширения блока в ближайшее время ожидать не следует.
Не стоит ожидать чудес или масштабного расширения ЕС в ближайшие годы.
Reuters уточняет, что Черногория надеется вступить в ЕС к 2028 году. Албания недавно ускорила подачу заявки на вступление, а Сербия, Северная Македония, Босния и Косово отстают.
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук, который является одним из организаторов мероприятия, настаивал, что ЕС должен ускорить процедуру принятия стран-кандидатов, чтобы «пресечь агрессивную политику России».
Новая волна расширения должна быть как можно более масштабной и мощной, чтобы процесс создания Европы мог, наконец, завершиться — Европы единой и неделимой, Европы сильной и неуязвимой.
Украина начала первый этап переговоров о членстве в ЕС в июне. Хотя европейские союзники оказывают Киеву сильную поддержку в проведении реформ, путь Украины в ЕС будет «сложным и длительным», предупреждает Reuters.