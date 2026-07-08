Лукашенко назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть. Об этом сообщает БелТА.
Напомним, что помощником президента — инспектором по Минску был назначен Дмитрий Реуцкий. По словам главы государства, Реуцкий жил и работал в белорусской столице и хорошо понимает специфику работы.
— Ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, как в народе говорят, чтобы рука руку мыла, — пояснил Александр Лукашенко.
Как отметил президент Беларуси, кадры должны заниматься своими вопросами как следует и нужно подойти к этому принципиально. Лукашенко уточнил, что Реуцкий, вступая в новую должность, не будет находиться в подчинении у главы Мингорисполкома:
— Вы, если можно так сказать, глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.
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