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Лукашенко назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть

Лукашенко объяснил назначение нового помощника президента по Минску.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть. Об этом сообщает БелТА.

Напомним, что помощником президента — инспектором по Минску был назначен Дмитрий Реуцкий. По словам главы государства, Реуцкий жил и работал в белорусской столице и хорошо понимает специфику работы.

— Ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, как в народе говорят, чтобы рука руку мыла, — пояснил Александр Лукашенко.

Как отметил президент Беларуси, кадры должны заниматься своими вопросами как следует и нужно подойти к этому принципиально. Лукашенко уточнил, что Реуцкий, вступая в новую должность, не будет находиться в подчинении у главы Мингорисполкома:

— Вы, если можно так сказать, глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.

Ранее Александр Лукашенко назначил своим помощником Надежду Котковец.

Тем временем власти Минска решили, что будет с домом на улице Ленина после сильного пожара.

А еще жилье появится на месте крупного автобусного парка в Минске.

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