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Песков прокомментировал решение МОК по ОКР

Песков: Россия продолжит возвращать спортсменов на международную арену.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия продолжит работу по линии спортивных ведомств для возвращения российских спортсменов на международные соревнования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

«Работа будет продолжаться по линии наших спортивных ведомств, они ее ведут постоянно, последовательно. Эта работа будет продолжаться», — сказал Песков журналистам, комментируя решение МОК.

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