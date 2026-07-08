Песков прокомментировал решение МОК по ОКР

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия продолжит работу по линии спортивных ведомств для возвращения российских спортсменов на международные соревнования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«Работа будет продолжаться по линии наших спортивных ведомств, они ее ведут постоянно, последовательно. Эта работа будет продолжаться», — сказал Песков журналистам, комментируя решение МОК.