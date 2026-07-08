Лукашенко сказал, какую область Беларуси хочет сделать похожей на другую

— Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую. В этом суть назначения вас на эту должность. Главное, чтобы Гомельская область ну если не была Гродненской (это очень сложно в связи с теми условиями, в которых находится Гомельская область, и земли немножко другие), то чтобы была похожа, — подчеркнул Александр Лукашенко.