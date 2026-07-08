Лукашенко сказал, какую область Беларуси хочет сделать похожей на другую

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 8 июля сказал, какую область Беларуси хочет сделать похожей на другую. Подробности сообщает БелТА.
Помощником президента — инспектором по Гомельской области был назначен Юрий Валеватый. До момента назначения он занимал должность первого заместителя председателя Гродненского облисполкома.
— Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую. В этом суть назначения вас на эту должность. Главное, чтобы Гомельская область ну если не была Гродненской (это очень сложно в связи с теми условиями, в которых находится Гомельская область, и земли немножко другие), то чтобы была похожа, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Как отметил президент Беларуси, связка с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко сможет дать результат. Он добавил, что очень надеется на нового помощника президента — инспектора по Гомельской области.
По словам Лукашенко, у Валеватого есть определенные перспективы. Также глава государства напомнил, что помощников после успешной работы продвигают и на другие должности.
— Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько с бывшим министром (бывших не бывает) Иваном Ивановичем Крупко (ранее занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия. — Ред.), к которому вы хорошо относитесь, и он к вам хорошо относится, продвинете Гомельскую область, — подчеркнул глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко назначил своим помощником Надежду Котковец.
Тем временем Лукашенко назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть.
Также глава государства сказал про «бардачок» с советских времен в одной из областей Беларуси: «Так и остается».