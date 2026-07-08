Лукашенко раскрыл, о чем будет просить небесную канцелярию

По словам президента, в 2026 году урожай на полях хороший и необходимо приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. Особое внимание он обратил на комбайны и зернотоки, которые должны быть в порядке. Обращаясь к чиновникам, Лукашенко напомнил про дожди, который сейчас идут в стране.