Лукашенко раскрыл, о чем будет просить небесную канцелярию

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 8 июля, раскрыл, о чем будет просить небесную канцелярию. Подробности приводит БелТА.
— Буду просить небесную канцелярию, чтобы дал (Господь. — Ред.) сухую погоду, — заявил глава Беларуси.
Как заметил Александр Лукашенко, в стране уже втянулись в уборку, начали убирать ячмень и озимый вроде неплохой:
— То, за что мы боролись, — получили хороший результат.
По словам президента, в 2026 году урожай на полях хороший и необходимо приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. Особое внимание он обратил на комбайны и зернотоки, которые должны быть в порядке. Обращаясь к чиновникам, Лукашенко напомнил про дожди, который сейчас идут в стране.
— Дай бог, чтобы прекратились, — подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства добавил, что завтра-послезавтра (9 и 10 июля) циклон еще прилично потреплет белорусов, который движется в страну с северо-запада. Это, заметил он, было видно из космоса и это нужно пережить.