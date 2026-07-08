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Лукашенко раскрыл, о чем будет просить небесную канцелярию

Лукашенко озвучил, что будет просить у небесной канцелярии.

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Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 8 июля, раскрыл, о чем будет просить небесную канцелярию. Подробности приводит БелТА.

— Буду просить небесную канцелярию, чтобы дал (Господь. — Ред.) сухую погоду, — заявил глава Беларуси.

Как заметил Александр Лукашенко, в стране уже втянулись в уборку, начали убирать ячмень и озимый вроде неплохой:

— То, за что мы боролись, — получили хороший результат.

По словам президента, в 2026 году урожай на полях хороший и необходимо приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. Особое внимание он обратил на комбайны и зернотоки, которые должны быть в порядке. Обращаясь к чиновникам, Лукашенко напомнил про дожди, который сейчас идут в стране.

— Дай бог, чтобы прекратились, — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что завтра-послезавтра (9 и 10 июля) циклон еще прилично потреплет белорусов, который движется в страну с северо-запада. Это, заметил он, было видно из космоса и это нужно пережить.

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