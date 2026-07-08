Спортивные федерации Красноярского края смогут получать господдержку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На комитете по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания Красноярского края рассмотрели поправки в закон о физической культуре и спорте.
На данный момент все соревнования проводит министерство спорта края, и действующая норма, выделяющая средства на соревнования, больше не позволяет спортивным федерациям получать поддержку. При этом сами федерации нуждаются в финансировании для закупки инвентаря и оборудования, но текущие правила не позволяют направлять на эти цели бюджетные средства.
Поправки в законе позволят федерациям получать субсидии именно на закупку инвентаря и оборудования. Также вводится конкурсный отбор получателей, что обеспечит равный доступ к поддержке.
Размер ежегодной субсидии составит 2,5 млн рублей. Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.
Законопроект рассмотрят на ближайшей сессии Заксобрания 9 июля.
«Новый созыв Законодательного Собрания рассмотрит его уже в октябре в ходе первой сессии во втором чтении», — отметил председатель комитета Александр Новиков.