Спортивные федерации Красноярского края смогут получать господдержку

На данный момент все соревнования проводит министерство спорта края, и действующая норма, выделяющая средства на соревнования, больше не позволяет спортивным федерациям получать поддержку. При этом сами федерации нуждаются в финансировании для закупки инвентаря и оборудования, но текущие правила не позволяют направлять на эти цели бюджетные средства.