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Хренин: белорусская армия не намерена отказываться от танков

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Белорусская армия не собирается отказываться от танков, заявил министр обороны страны Виктор Хренин на церемонии вручения в 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде модернизированных танков Т-72БМ2.

Источник: Военное информагентство "Ваяр"

Это первое соединение в армии страны, в котором осваивают модернизированные танки.

По словам главы оборонного ведомства, они обладают надежной защитой экипажа, высокой маневренностью и огневой мощью. Эта техника, как и прежде, способна обеспечить успех на поле боя, подчеркнул он.

«Понимая это, мы не отказываемся от танков, а совершенствуем их», — цитирует Хренина пресс-служба Минобороны.

Он также отметил, что эти модернизированные машины воплотили в себе передовые инженерные решения белорусского военно-промышленного комплекса.

Танк Т-72Б в сравнении с зарубежными аналогами считается одним из лучших по соотношению «стоимость — эффективность».

Его модернизация позволила улучшить некоторые тактико-технические параметров, в том числе защиту от современных средств поражения и эффективность ведения огня.