Хренин: белорусская армия не намерена отказываться от танков

Это первое соединение в армии страны, в котором осваивают модернизированные танки.
По словам главы оборонного ведомства, они обладают надежной защитой экипажа, высокой маневренностью и огневой мощью. Эта техника, как и прежде, способна обеспечить успех на поле боя, подчеркнул он.
«Понимая это, мы не отказываемся от танков, а совершенствуем их», — цитирует Хренина пресс-служба Минобороны.
Он также отметил, что эти модернизированные машины воплотили в себе передовые инженерные решения белорусского военно-промышленного комплекса.
Танк Т-72Б в сравнении с зарубежными аналогами считается одним из лучших по соотношению «стоимость — эффективность».
Его модернизация позволила улучшить некоторые тактико-технические параметров, в том числе защиту от современных средств поражения и эффективность ведения огня.