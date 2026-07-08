Теракты Киева, решение МОК по статусу ОКР и экономика. Темы брифинга Пескова

Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, в том числе и по вопросам волатильности на фондовом рынке, колебания в целом нормальны для рынка: «Волатильность на фондовом рынке — да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире — это нормальная реакция».