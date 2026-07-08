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Теракты Киева, решение МОК по статусу ОКР и экономика. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля прокомментировал восстановление статуса Олимпийского комитета России, а также анонсировал совещание президента РФ Владимира Путина с правительством.

Источник: РИА "Новости"

Украинские теракты в отношении объектов энергетики, решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по восстановлению статуса Олимпийского комитета России (ОКР) и ситуация в экономике стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О терактах Киева

Украина постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к терактам в отношении объектов мировой энергетики, Россия считает это очень опасным: «Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы, считаем это очень опасным».

Россия принимает максимальные меры для минимизации атак киевского режима на объекты мировой энергетической инфраструктуры: «Безусловно, мы принимаем максимальные меры, чтобы минимизировать опасность от этих атак».

Россия неоднократно обращала внимание Турции на постоянные попытки Украины атаковать инфраструктуру «Турецкого» и «Голубого» потоков: «Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по “Голубому потоку”, по “Турецкому потоку”.

Удары БПЛА по танкерам — это очередное «проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры».

Что касается ответа на террористические действия Украины, то Россия «продолжает специальную военную операцию».

О желании стран Прибалтики разместить ядерное оружие

Желание стран Прибалтики, в том числе Литвы, разместить на своей территории ядерное оружие нисколько не обезопасит регион: «Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы».

Страны Прибалтики просто хотят угнаться за Финляндией, ранее принявшей аналогичное решение: «Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение».

О решении МОК

В Кремле положительно оценивают решение исполкома Международного олимпийского комитета по восстановлению статуса Олимпийского комитета России: «Это положительная новость, и вчера министр [спорта Михаил] Дегтярев комментировал уже ее».

Возвращение МОК законных прав России на международных соревнованиях — это большое достижение: «Безусловно — это большие достижения, там [в Минспорта] работает целая команда переговорщиков с МОК. Это очень сложная, напряженная работа. Мы видим результаты, результаты по отдельным федерациям международным. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей».

Решение МОК о статусе ОКР является важным шагом на пути возвращения законных прав российских спортсменов на участие в международных соревнованиях: «Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом. Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях».

Очень важно, чтобы все российские спортсмены «получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях».

Об экономике

Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, в том числе и по вопросам волатильности на фондовом рынке, колебания в целом нормальны для рынка: «Волатильность на фондовом рынке — да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире — это нормальная реакция».

Макроэкономическая стабильность российской экономики абсолютно обеспечена, имеется достаточный запас прочности: «Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируема, имеется необходимый запас прочности».

Российское правительство вплотную занимается главным вопросом — вопросом развития экономики страны: «Правительство занимается этим вопросом, а главное — это тема развития экономики во всех аспектах. И в том числе об этом пойдет речь на сегодняшнем совещании президента с правительством».

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