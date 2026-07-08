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Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси

Лукашенко сказал, чему в Беларуси нужно уделить особое внимание.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений 8 июля сказал, почему боится за картошку в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Глава государства обратил внимание на дожди, которые сейчас идут в Беларуси. В целом, отметил он, в момент налива зерновых небольшие осадки пойдут на пользу. Но некоторым культурам в подобных условиях следует уделить особое внимание.

— Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку, — рассказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, картофель в период дождей нужно уберечь от фитофторы.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл, о чем будет просить небесную канцелярию.

Тем временем Лукашенко назначил своим помощником Надежду Котковец. Также Лукашенко назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть. А еще президент сказал, какую область Беларуси хочет сделать похожей на другую.

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