Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений 8 июля сказал, почему боится за картошку в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Глава государства обратил внимание на дожди, которые сейчас идут в Беларуси. В целом, отметил он, в момент налива зерновых небольшие осадки пойдут на пользу. Но некоторым культурам в подобных условиях следует уделить особое внимание.
— Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку, — рассказал президент Беларуси.
По словам Лукашенко, картофель в период дождей нужно уберечь от фитофторы.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл, о чем будет просить небесную канцелярию.
Тем временем Лукашенко назначил своим помощником Надежду Котковец. Также Лукашенко назначил помощника в Минск, чтобы он не позволял руке руку мыть. А еще президент сказал, какую область Беларуси хочет сделать похожей на другую.