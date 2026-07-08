Мощный удар по заводу ракет «Фламинго» Украины

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наши ракеты поразили предприятие «Самсунг-Украина», где производились и хранились ракеты FP-5 «Фламинго».
А также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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