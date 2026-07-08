Лукашенко посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра

Президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко посмотрел снимки из космоса и сказал, что будет завтра-послезавтра. Об этом сообщает БелТА.
По словам главы государства, в этом году в стране хороший урожай на полях, однако нужно все усилия приложить для того, чтобы убрать все без потерь. Он отдельно сказал про зернотоки и комбайны, которые должны быть в порядке.
Президент обратил внимание чиновников на дожди, начавшиеся в Беларуси.
— Дай бог, чтобы прекратились. Но завтра-послезавтра циклон нас еще потреплет прилично, который движется к нам с северо-запада. Это я по снимкам из космоса посмотрел, — заявил Александр Лукашенко.
Глава Беларуси заметил, что такую погоду следует пережить.
Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, о чем будет просить небесную канцелярию.
Ранее Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси.
Кроме того, глава государства Лукашенко сказал про «бардачок» с советских времен в одной из областей Беларуси: «Так и остается».